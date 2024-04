Líder do PP na Câmara participa de live de VEJA nesta sexta

O deputado federal Dr. Luizinho, líder do PP na Câmara, participa da live de Os Três Poderes desta sexta, 19, em novo horário: às 12h. Os desencontros do governo Lula com os parlamentares, gerando ruídos que dificultam a aprovação de pautas decisivas para a gestão petista, é um dos temas do programa da semana. Reportagem de capa da edição mostra como embates internos por poder, projetos desalinhados e sinais ambíguos do presidente criam instabilidade e confusão nos bastidores de Brasília – uma orquestra desafinada.

A live tem apresentação do editor Ricardo Ferraz e comentários dos colunistas Matheus Leitão, Robson Bonin e Marcela Rahal.

Na pauta do programa, também será debatido o efeito de um relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, divulgado na noite de quarta-feira 17, que afirmou que o Brasil levou a cabo uma “campanha de censura” à rede social X, antigo Twitter, e que o governo brasileiro justificou seus atos em nome da luta contra o “discurso de ódio” e a “subversão da ordem”. O comitê é liderado por políticos do Partido Republicano.