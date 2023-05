Líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues estará em “Os Três Poderes”

O líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (Sem Partido-AP), é um dos próximos convidados de “Os Três Poderes”, programa de análise política de veja.com. O senador será entrevistado pelos colunistas de VEJA, Clarissa Oliveira, Matheus Leitão e Robson Bonin, que também são os comentaristas da atração.

Entre outros assuntos, Randolfe irá tratar da recente desfiliação da Rede e das dificuldades de o governo obter apoio no Congresso Nacional para aprovação de projetos importantes, como o PL das fake news e o arcabouço fiscal.

Outro convidado do programa é o deputado federal, Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS) que foi eleito como relatod da CPI do Movimento Sem Terra (MST), uma comissão que tem de tudo para acirrar os ânimos entre governo e oposição.

Os Três Poderes vai ao ar às sextas-feiras, ao vivo, pontualmente às 11hs, no site veja.com, no canal de VEJA do YouTube e na página de VEJA no Facebook. A apresentação é do editor Ricardo Ferraz.

