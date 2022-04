Jair Renan nega tráfico de influência e se diz ‘revoltado’ com acusações

Jair Renan, o filho ’04’ do presidente Jair Bolsonaro, negou na noite desta quinta-feira, 7, as acusações de recebimento de propina de empresários interessados em negócios da Administração Pública. Ele prestou depoimento na Polícia Federal depois de ser intimado por suposto tráfico de influência e lavagem de dinheiro.

“Eu me sinto revoltado com tudo isso que tá acontecendo. Nunca recebi nenhum cargo, nenhum dinheiro, nunca fiz lavagem de dinheiro, e estão tentando me incriminar numa coisa que não fiz”, afirmou Jair Renan, em entrevista ao SBT, ao lado de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro.

Segundo o filho do presidente da República, ele foi apenas convidado para a ficar em uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional porque conhecia as pessoas que estavam na sala.”Não marquei nenhuma reunião com o governo. Nunca pedi nada ao governo, não faço parte do governo federal. Nunca pedi para ir na reunião, nem nada, eu fui convidado. Só me convidaram, eu fui porque conhecia o pessoal lá. Entrei mudo e saí calado”, explicou.

Questionado sobre um suposto carro doado por um dos empresários, Jair Renan disse que o veículo pertencia ao seu sócio e ex-personal trainer Allan Lucena, com quem, segundo ele, “fazia permuta em troca de aulas na academia”. Ao ser perguntado sobre se Lucena recebeu o automóvel dos empresários, o filho 04 de Bolsonaro respondeu de forma ríspida: “Não sou marido dele para saber as coisas”.