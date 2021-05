Jair Bolsonaro viaja para o Equador após ‘motociata’ no Rio de Janeiro

Após participar no início da manhã deste domingo, 23, de uma “motociata” pelas ruas do Rio de Janeiro, causando aglomerações, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) embarcou para Quito, onde participará da posse do presidente eleito do Equador, Guillermo Lasso.

O filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), postou em seu Twitter uma foto dentro do avião no momento do embarque de Jair Bolsonaro. Na imagem é possível ver sentados os deputados federais Filipe Barros (PSL-PR) e Marcos Feliciano (Republicanos-SP).

A posse de Guillermo Lasso, de centro-direita, ocorrerá nesta segunda-feira, 24, em cerimônia na Assembleia Nacional. O ex-banqueiro sucederá o governo de Lenín Moreo, que ocupa o cargo de maneira interina há quatro anos. Lasso venceu o candidato Andrés Arauz, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa.