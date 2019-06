Jair Bolsonaro se reúne com Flávio e advogados no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e com os advogados Karina Kufa e Antônio de Rueda na manhã deste sábado, 8, no Palácio da Alvorada, uma das residências oficiais da Presidência.

O senador e os advogados chegaram por volta das 9h30. Flávio deixou o Alvorada às 11h47 e o time de advogados às 10h50. Nenhum deles falou com a imprensa. Karina Kufa atuou na defesa do presidente durante as eleições e advoga para o PSL nacional. Antônio de Rueda é advogado e vice-presidente do PSL, partido do presidente.

Pela manhã, Bolsonaro também recebeu Erico Filipe de Mello e Costa, que foi secretário parlamentar de seu gabinete e do gabinete de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Após uma semana movimentada, com idas para Mato Grosso, Goiás, Buenos Aires e Rio de Janeiro, a agenda do presidente para este final de semana não aponta compromissos oficiais.

No dia 15 de abril, o Ministério Público do Rio de Janeiro quebrou o sigilo bancário e fiscal de 95 pessoas e empresas relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro. Como VEJA revelou, ao fazer o pedido à Justiça, o órgão apontou indícios de que o parlamentar tenha utilizado a compra e venda de imóveis no Rio de Janeiro para lavar dinheiro.

Segundo os promotores, entre 2010 e 2017, o então deputado estadual lucrou 3,089 milhões de reais em transações imobiliárias em que há “suspeitas de subfaturamento nas compras e superfaturamento nas vendas”. No período, ele investiu 9,425 milhões de reais na compra de dezenove imóveis, entre salas e apartamentos. Faturou mais no mercado imobiliário do que como deputado.

Questionado sobre a quebra dos sigilos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista exclusiva a VEJA: “Se alguém mexe com um filho teu, não interessa se ele está certo ou está errado, você se preocupa”.

(Com Estadão Conteúdo)