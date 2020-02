Irmão de Bruno Gagliasso quer ser candidato a vereador no Rio pelo PSDB

Eleitor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ator Thiago Gagliasso, irmão do também ator Bruno Gagliasso, teve a exoneração publicada nesta terça-feira, 4, no Diário Oficial do governo do Rio de Janeiro. Segundo o DO, Thiago ocupava o cargo de assessor na Subsecretaria de Grandes Eventos, pasta subordinada ao ex-deputado federal André Moura (PSC), secretário da Casa Civil e Governança. O salário dele era de R$ 5,7 mil (líquidos), conforme a folha de pagamento referente ao mês de janeiro.

Thiago concorrerá a vereador no Rio, pelo PSDB, comandado pelo empresário Paulo Marinho. Os tucanos querem lançar a jornalista Mariana Ribas para concorrer à Prefeitura do Rio. Ela foi secretária municipal de Cultura na gestão ao atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).

A VEJA ainda não conseguiu o contato com o ator Thiago Gagliasso até o fechamento desta reportagem.

Em janeiro de 2019, Thiago Gagliasso declarou apoio a Bolsonaro nas redes sociais logo após a posse do presidente. “Nossa bandeira é verde e amarela. Não é tão difícil de perceber! Só pra lembrar, que estamos no mesmo barco que se chama Brasil!”, disse o ator. Depois, ele revelou brigas familiares por conta da eleição de Bolsonaro. Hoje, o governador Wilson Witzel (PSC) é inimigo político do presidente da República.

Thiago Gagliasso entrou no governo Witzel em fevereiro do ano passado. Foi nomeado assessor da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. No DO desta terça-feira, a informação é de que a exoneração tem validade a contar de 31 de janeiro. Em seu lugar, assume o advogado Richard de Assis Rodrigues.

Thiago era uma indicação do ex-secretário estadual de Cultura e Economia Criativa Ruan Lira, filho da juíza federal Cláudia Valéria, amiga de Witzel. Atualmente, Ruan é subsecretário de Grandes Eventos, onde o ator estava lotado. Ruan nomeou Thiago, que tem milhares de seguidores nas redes sociais, para que ele o ajudasse em sua promoção nas redes sociais. O subsecretário também é pré-candidato a vereador na capital nas próximas eleições.

No ano passado, o deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL), que quer disputar a prefeitura do Rio, chegou a negociar com Ruan para que ele ocupar a vaga de vice na chapa. Mas as conversas não prosperaram.