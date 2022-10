Ipec: Lula tem 51% da intenção de votos válidos; Bolsonaro, 37%

Atualizado em 1 out 2022, 18h15 - Publicado em 1 out 2022, 18h07

Por Cilene Pereira Atualizado em 1 out 2022, 18h15 - Publicado em 1 out 2022, 18h07

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de votos válidos para a presidência da República segundo pesquisa do Ipec, com 51% das intenções de votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, aparece com 37%, seguido de Ciro Gomes, com 5%, e Simone Tebet, com 5%.

Por esse resultado, Lula ganharia no primeiro turno das votações a serem realizadas amanhã. No entanto, por causa da margem de erros, o cenário continua indefinido.

Segundo turno

De acordo com o levantamento, na eventual realização de segundo turno, Lula aparece com 52% das intenções de votos válidos. Bolsonaro fica com 37% das intenções de votos.