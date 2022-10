Ipec: a seis dias da eleição, Lula tem 50% contra 43% de Bolsonaro

Atualizado em 24 out 2022, 18h10 - Publicado em 24 out 2022, 18h08

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 50% das intenções de voto totais contra 43% do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, de acordo com levantamento feito entre os dias 22 e 24 de outubro pelo Ipec (ex-Ibope) e divulgado nesta segunda-feira, 24. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Outros 5% afirmaram que irão votar em branco ou nulo, e 2% declararam que não sabem ou não responderam.

Em comparação com a pesquisa divulgada há uma semana, no dia 17 de outubro, a distância entre os candidatos ficou exatamente igual: no levantamento anterior, o placar também era de 50% para o petista contra 43% de Bolsonaro, com os mesmos 5% de brancos e nulos e 2% de indecisos.

No levantamento divulgado hoje, se for levado em consideração apenas os votos válidos, Lula tem 54% contra 46% de Bolsonaro – no levantamento anterior, o placar era também exatamente o mesmo.

A pesquisa divulgada hoje ouviu 3.008 pessoas em 184 municípios e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06043/2022.

O Ipec errou a sua projeção sobre a eleição divulgada no sábado, 1º, um dia antes do primeiro turno, quando indicou que Lula tinha 51% dos votos válidos contra 37% de Bolsonaro, resultado que daria ao petista uma vitória em primeiro turno, mas a votação foi de 48,43% para o petista e 43,20% para o presidente.

