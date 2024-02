Investigado pela PF no inquérito do golpe recebeu R$ 239 mil do PL

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, pagou ao longo do ano passado 239 600 reais a título de salário para o ex-assessor Tércio Arnaud Tomaz e sua mulher. Os dois estavam empregados na legenda que, assim como Tércio, está no centro das investigações da PF que culminaram na operação mais recente mirando Bolsonaro, ex-assessores e militares – todos sob a suspeita de tentar dar um golpe de Estado.

Tércio foi alvo de um madado de busca e apreensão e teve o celular apreendido pela polícia. Ele é apontado como um dos pilares do que os investigadores chamam de “gabinete do ódio”, uma estrutura que funcionava supostamente dentro do Palácio do Planalto na gestão Bolsonaro, cujo objetivo era disseminar notícias falsas e atacar adversários do ex-presidente. Recentemente, o ex-assessor já tinha tido um tablet e um notebook apreendidos pela PF durante a segunda fase da operação Vigilância Aproximada, que apura o esquema da Abin paralela.

Paraibano, Tércio Arnaud é casado com Bianca Diniz Arnaud. Ela é enfermeira e ocupou um cargo na Coordenação de Saúde do Planalto durante o governo Bolsonaro, permanecendo no posto até março de 2021, quando foi exonerada. Com a derrota do ex-presidente nas eleições de 2022, muitos ex-assessores de Bolsonaro foram empregados no PL, a exemplo do próprio casal. Segundo a prestação de contas do partido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tércio Arnaud recebeu 9 pagamentos no ano passado, embolsando um total de R$ 119,9 mil. Já Bianca foi agraciada por 14 pagamentos efetuados em 2023 – um montante de R$ 119,7 mil.

O ex-assessor ficou conhecido entre 2013 e 2014 por manter uma página de Facebook que ficou famosa na época, chamada “Bolsonaro Opressor”, na qual atacava por meio de memes adversários do então deputado federal. A fama do trabalho fez com que ele conhecesse Carlos Bolsonaro, um dos filhos do capitão e com quem Tércio chegou a trabalhar na Câmara de Vereadores.