Indiferente ao passado, Delúbio comemora reencontros com Lula e Dirceu

O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares participou da coordenação financeira e política que levou Lula à Presidência da República em 2003. Ainda durante o primeiro mandato do petista, descobriu-se que ele estava envolvido em outra atividade bem mais complexa: um esquema estruturado de suborno de parlamentares para comprar apoio político no Congresso — o chamado mensalão.

Delúbio foi condenado a seis anos de prisão por corrupção. Ele cumpriu um ano e seis meses de pena em regime fechado, foi liberado para o regime semiaberto em novembro de 2013, mas não se emendou. Na época, o ex-tesoureiro disse que o mensalão, fraude que desviou dos cofres públicos uma centena de milhão de reais, viraria uma “piada de salão”. Ninguém imaginava, mas era uma profecia.

Em 2014, a Operação Lava-Jato desvendou um monumental esquema de corrupção na Petrobras. E quem estava metido na fraude? Ele mesmo: Delúbio Soares. Perto dos 42 bilhões de reais desviados pelos petistas e aliados dos cofres da estatal, o mensalão era, de fato, uma piada.

Dentro e fora do PT, muita gente achava que Delúbio estaria condenado ao ostracismo. Nos últimos meses, no entanto, o ex-tesoureiro mostrou que está voltando ao ninho. Ele vem participando de diversos encontros, debates e entrevistas.

Uma das preciosidades divulgadas pelo ex-tesoureiro em suas redes sociais é uma fotografia em que ele aparece com a esposa ao lado do presidente Lula e da primeira-dama Janja.

“Há quatro anos, Lula, João Vaccari e eu somos liberados do cárcere por decisão do STF, que foi prisão em 2ª instância”, escreveu Delúbio ao lado da foto. “Acredito na Justiça, e não em parte do poder judiciário, que se desviou da Constituição”, escreveu.

A reestreia oficial de Delúbio no PT aconteceu no fim do ano passado, quando ele participou como convidado especial da Conferência Eleitoral do partido em Brasília. Mais recentemente, o ex-tesoureiro postou uma fotografia ao lado de José Dirceu, seu parceiro no mensalão e no petrolão, durante a festa de aniversário do ex-ministro em Brasília. “Meu grande amigo José Dirceu”, escreveu na ocasião.

Num processo de reabilitação política, Delúbio tem dado entrevistas frequentes para sites e jornais ligados ao petismo. Em algumas delas, prega maior empenho do PT em reconquistar prefeituras do ABC Paulista e sugere nomes de companheiros para concorrer ao pleito de outubro. Um dos fundadores do partido, o ex-tesoureiro atualmente ocupa um cargo de assessor da CUT.