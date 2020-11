Ibope no Rio: Paes tem 33% e Crivella, 15%; Martha Rocha registra 14%

Pesquisa conduzida pelo Ibope e divulgada na noite desta segunda-feira, 9, aponta a manutenção da liderança do ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) na disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em seguida, vem o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), com 15% das intenções de voto registradas, e Martha Rocha (PDT), tecnicamente empatada com Crivella, com 14% das respostas. Benedita da Silva (PT) registra 9%. A margem de erro da pesquisa, que foi encomendada pela TV Globo, é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Tanto Paes quanto Crivella cresceram um ponto percentual em relação à pesquisa anterior feita pelo Ibope. Já Benedita e Martha se mantiveram estáveis nas intenções registradas.

Em seguida, vêm os candidatos Luiz Lima (PSL), com 4%; Renata Souza (PSOL), com 3%; e Bandeira de Mello (Rede), com 2%. No terceiro grupo, Fred Luz (Novo),

Paulo Messina (MDB) e Clarissa Garotinho (Pros) registraram 1% das intenções. Os demais candidatos registraram 0% das repostas.

Os candidatos que mais tiveram rejeição por parte dos entrevistados foram Crivella, com 58%; Clarissa Garotinho, 31%; Benedita da Silva, 28%; Eduardo Paes, 28%; Cyro Garcia, 13%; Martha Rocha, 11%; Luiz Lima, 11%; Paulo Messina, 10%; e Renata Souza, com 8%.

A pesquisa também mensurou cenários de segundo turno entre os quatro principais candidatos. Veja, abaixo, os cenários simulados na disputa:

* Eduardo Paes 53% x 21% Crivella (branco/nulo: 21%; não sabe: 4%)

* Eduardo Paes 45% x 32% Martha Rocha (branco/nulo: 18%; não sabe: 5%)

* Eduardo Paes 49% x 23% Benedita da Silva (branco/nulo: 23%; não sabe: 5%)

* Martha Rocha 52% x 22% Crivella (branco/nulo: 21%; não sabe: 6%)

* Martha Rocha 45% x 25% Benedita da Silva (branco/nulo: 22%; não sabe: 8%)

* Benedita da Silva 40% x 26% Crivella (branco/nulo: 27%; não sabe: 7%)