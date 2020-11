Ibope no Recife: João Campos tem 51% e Marília Arraes, 49%

O Ibope divulgou nesta quarta-feira, 25, sua segunda pesquisa para o segundo turno da disputa pela prefeitura do Recife. A quatro dias da votação, os deputados federais João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) seguem empatados dentro da margem de erro de três pontos porcentuais, mas Campos superou Marília numericamente nas intenções de voto.

Considerando apenas os votos válidos, isto é, excluindo eleitores que pretendem votar em branco, anular o voto e os indecisos, o candidato do PSB tem 51% da preferência, um avanço de quatro pontos porcentuais desde o levantamento anterior, divulgado em 18 de novembro, enquanto a candidata do PT aparece com 49%, quatro pontos a menos que na pesquisa anterior.

Em relação às intenções de voto totais, João Campos tem 43% (tinha 39%) e Marília, 41% (tinha 45%), com 15% de brancos e nulos e 2% de indecisos ou eleitores que não responderam.

Encomendada pela TV Globo e o Jornal do Commercio, a pesquisa Ibope ouviu 1.001 eleitores do Recife entre a segunda-feira, 23, e esta quarta-feira. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco sob o número PE‐04600/2020.