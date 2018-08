O apresentador de TV Luciano Huck afirmou na manhã desta segunda-feira, 6, que candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, é um político competente, mas representa a “velha política”, e comentou que “gosta muito” de Marina Silva, candidata pela Rede.

Apesar das declarações sobre Alckmin e Marina, Huck, que teve o nome ventilado como possível candidato ao Palácio do Planalto no início do ano, não revelou em quem vai votar na eleição presidencial.

Questionado sobre a aliança do tucano com o Centrão – PP, PR, PRB, Solidariedade e DEM -, o apresentador afirmou que Alckmin é competente, mas não representa a renovação. “O Alckmin é um político clássico. Se fosse eleito presidente, entregaria o país melhor do que recebeu. Haja vista São Paulo, que tem bons números, tem boa execução do que ele se propôs a fazer. É um politico competente, mas é velha política”, pontuou ele, durante o evento GovTech Brasil.

Luciano Huck também elogiou a “postura ética” de Marina Silva e a história de vida da candidata da Rede. “A integridade ética dela é inegociável. Essa retidão é importante para o debate”, ressaltou.

Indagado sobre se apoiaria algum candidato, Huck disse que quer esperar o início da campanha, mas não vai dizer em quem vai votar. Segundo o apresentador, seu compromisso contratual é o de “não ser partidário”. “Minhas preferências eu nunca escondi, mas campanha não vou fazer. Não vou declarar voto, nunca declarei. Mas todo mundo sabe que tenho respeito e admiração pela Marina, como tenho pelo Alckmin”, afirmou.