Homem é preso após atirar em igreja antes de evento com Michelle

Por Da Redação 15 out 2022, 16h05

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira, 14, após atirar contra o muro de uma igreja em Fortaleza, horas antes de um evento com a presença da primeira dama, Michelle Bolsonaro, e da senadora eleita Damares Alves (Republicanos).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o suspeito tem 22 anos e não possui antecedentes criminais. A Polícia Militar apreendeu com ele um revólver calibre 38. “As apurações seguem em andamento visando identificar a motivação do crime”, informou a pasta.

A secretaria também desmentiu uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, que disse que o suspeito seria integrante de uma facção criminosa. “Não procedem insinuações de que ele integraria organização criminosa e que teria praticado o ato inspirado em ocorrência que teria sido registrada no Rio de Janeiro”.

Michelle compartilhou a notícia no Instagram e sugeriu que o caso teria motivações políticas. “Esse é o lado que prega o ‘amor, a tolerância e a pacificação’. O meliante desrespeitou a instituição religiosa, colocando a integridade física das pessoas que estavam próximas à igreja em risco. Estamos bem, graças a Deus”, escreveu. Ela participou do evento “Mulheres com Bolsonaro” na igreja, ao lado de Damares.