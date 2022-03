Helicóptero com Alcolumbre e governador do Amapá faz pouso de segurança

O helicóptero que levava o senador Davi Alcolumbre (União Brasil) e o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), para Macapá precisou fazer um pouco de segurança em uma floresta na região de Nova Jerusalém (Mazagão) por conta do mau tempo. O piloto, Ajaje Rashid Neto, decidiu fazer uma aterrisagem forçada por conta do mau tempo. Os três foram localizados por equipes de segurança e seguiram viagem para Macapá, o destino final, de carro.

Em vídeo gravado após o pouso de emergência, Góes afirmou que os dois estão bem. “Foi apenas um susto”, disse o governador. Alcolumbre também agradeceu pelo “carinho e pelas preocupações”.

Mais cedo, ambos cumpriam agenda oficial em Laranjal do Jari, que sofreu com fortes chuvas no final de semana, e acompanharam a inauguração de passarelas em Vitória do Jari, no sul do Estado.