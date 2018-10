O ex-ministro Hélder Barbalho (MDB) foi eleito neste domingo governador do Pará. Com 92,17% das urnas apuradas no estado, o emedebista tem 55,22% dos votos válidos e não pode mais ser alcançado por seu adversário, o deputado estadual Márcio Miranda (DEM), que tem 44,78%.

Filho do senador reeleito Jader Barbalho (MDB) e herdeiro do clã liderado por ele, o governador eleito recebeu até agora 1.922.718 votos, enquanto Miranda tem 1.559.075 votos.

Dos 3.940.036 votos apurados a esta altura, a disputa pelo governo estadual tem a essa altura 77.968 votos brancos, 384.759 nulos e 1.207.604 abstenções.