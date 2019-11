A Polícia Federal deu um passo importante para avançar na investigação das invasões de celulares de autoridades da República. Na semana passada, foi fechado um acordo de delação com um dos hackers acusados de roubar e vazar mensagens de integrantes da Operação Lava Jato. Reportagem desta edição de VEJA revela que o estudante Luiz Henrique Molição se comprometeu a identificar mais três pessoas que teriam participado dos ataques virtuais. Além disso, ele irá apresentar conversas privadas que estariam armazenadas em servidores fora do país e entregar o aparelho celular que usava para vazar mensagens roubadas.

A partir dessas informações, a PF pretende esclarecer se por trás das invasões nas contas de Telegram havia uma cadeia de comando que teria planejado e financiado os ataques. Ao todo, mais de 80 autoridades do país foram vítimas do golpe. Dentre elas, estão de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça ao presidente Jair Bolsonaro.