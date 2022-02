Governo Doria cumpre meta de despoluição do Rio Pinheiros

O Governo de João Doria (PSDB-SP) anunciou a conclusão de uma de suas principais metas na despoluição do Rio Pinheiros, em São Paulo. Em sua conta de Twitter, o governador divulgou que 538.545 residências tiveram suas redes de esgoto ligadas ao sistema da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O objetivo foi cumprido a 10 meses do prazo original, estabelecido em 2019 e previsto para dezembro de 2022.

“O Rio Pinheiros já tem vida novamente e os paulistas terão em breve um sonho realizado. O rio limpo e despoluído!”, escreveu o tucano em sua rede social.

Ampliar as redes de esgoto na região faz parte do programa Novo Rio Pinheiros, uma das principais promessas de campanha de Doria. Desde 2019, mais de 1,5 milhão de pessoas ao longo da bacia do rio passaram a ter acesso ao serviço de saneamento básico. Segundo a Sabesp, acelerar a conexão de esgoto desses bairros é o primeiro passo para tornar mais limpas as águas do rio.

O objetivo do governo estadual é reocupar as margens do Pinheiros e trazer a população para perto do rio. Além da despoluição das águas, fazem parte do pacote a reforma da ciclovia que acompanha o rio, a construção de um centro de convenções e gastronomia onde hoje fica a Usina São Paulo e a criação de um parque linear. Entre suas referências, Doria cita o Puerto Madero, área portuária que foi revitalizada até se tornar um dos bairros mais turísticos de Buenos Aires, na Argentina.

Os próximos passos da despoluição envolvem a implementação de Unidades de Recuperação, que farão o tratamento dos afluentes em locais onde a conexão do esgoto é mais difícil de ser feita, como no caso de ocupações irregulares, diretamente nos córregos. A gestão estadual quer entregar o Rio Pinheiros limpo até o fim do ano. Assim, ele poderá servir de trunfo na campanha de João Doria, que é pré-candidato a presidente da República pelo PSDB — e também ajudar na eleição do vice-governador Rodrigo Garcia, o tucano escalado para tentar manter o partido no poder em São Paulo.