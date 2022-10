Gilmar, Maia e Doria estão entre os convidados da live de VEJA no domingo

Atualizado em 1 out 2022, 11h39 - Publicado em 1 out 2022, 11h26

A partir das 17h de amanhã, domingo, 2, VEJA iniciará uma transmissão ao vivo acompanhando as apurações das eleições que serão realizadas no país. A cobertura especial contará com informações em tempo real, entrada ao vivo de repórteres, análises de nossos colunistas e a participação de convidados especiais para aprofundar as discussões sobre os desdobramentos dos resultados das urnas. Estão confirmadas as presenças do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, do deputado federal e ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, do cientista político Sérgio Abranches, do senador Randolfe Rodrigues e do ex-governador de São Paulo João Doria.

Cerca de quarenta profissionais da redação de VEJA estarão envolvidos na cobertura. O comando ficará a cargo dos jornalistas Clarissa Oliveira e Ricardo Ferraz. Os colunistas Matheus Leitão, José Casado e Murillo de Aragão, além do editor de Política José Benedito da Silva, farão comentários.

A live, que também será transmitida no canal do YouTube da publicação, faz parte do projeto VEJA e Vote, criado para oferecer aos leitores informações imprescindíveis sobre as eleições 2022. Os assinantes contarão ainda com uma ferramenta interativa por meio da qual será possível acompanhar o andamento das apurações em todos os estados.

Ao longo do dia, os assinantes poderão acompanhar todo o movimento de votação nos colégios eleitorais, acompanhar análises sobre as pesquisas eleitorais e as manifestações dos principais candidatos.

