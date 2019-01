Gerson Camata, ex-governador do ES, é morto a tiros por ex-assessor

O ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira, 26, na rua Joaquim Lyrio, no bairro Praia do Canto, em Vitória, confirmou a Secretaria de Segurança Pública. Marcos Venicio Moreira Andrade, ex-assessor de Camata, confessou o crime em depoimento após ser preso.

De acordo com Nylton Rodrigues, secretário da Segurança Pública do Espírito Santo, Andrade foi tirar satisfação com Camata por causa de uma ação judicial movida pelo ex-governador que resultou em um bloqueio de 60.000 reais da conta bancária do ex-assessor.

Andrade, de 66 anos, trabalhou com Camata por cerca de 20 anos. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe, e dificultar a defesa da vítima e será encaminhado na quinta-feira, 27, pela manhã para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

O Samu chegou a ser acionado após os disparos, mas o político de 77 anos morreu no local. A arma usada por Andrade não possuía registro e foi apreendida no local.

Camata foi o primeiro governador democraticamente eleito depois da Ditadura Militar, no período de reabertura política, entre 1983 e 1986. Também foi senador pelo estado, de 1987 até 2011.