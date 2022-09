Freixo: ‘Mulheres me convenceram a ser contra legalização das drogas’

Marcelo Freixo (PSB) abre nesta segunda-feira as sabatinas VEJA E VOTE, ciclo de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro promovido pelo site de VEJA. O deputado federal está em segundo lugar nas pesquisas e tem a expectativa de ir ao segundo turno com o atual governador, Claudio Castro (PL), que aparece na liderança.

Na sabatina conduzida pelo editor de VEJA, Ricardo Ferraz, Freixo falou sobre seus o planos para o Rio, caso seja eleito. Ele defendeu mudar o sistema que regula as filas para atendimento nos hospitais, a fim de diminuir as filas; prometeu rever o contrato da Supervia, a empresa que explora as linhas de trens metropolitanos e subsidiar o serviço; contratar explicadores universitário para reforçar o Ensino Médio e reunir a gestão da segurança pública em uma superintendência.

O candidato do PSB também justificou sua mudança de posição em relação à legalização das drogas. Historicamente, Freixo mantinha a mesma posição de seu antigo partido, o PSOL, em relação ao tema, alegando que a medida colocaria um fim na guerra ao tráfico, que vitima bandidos e policiais nas áreas comandadas pelo crime organizado. Agora, defende o oposto. “As mulheres são muito contundentes quanto a isso, fui convencido que isso não diz respeito à realidade das pessoas. É possível enfrentar o problema da violência sem, isso. Esse debate sequer cabe ao governador”.

Na terça-feira (20) será a vez da sabatina com o atual governador, Claudio Castro (PL), que tenta a reeleição, seguido de Paulo Ganime (Novo), na quarta-feira (21). Rodrigo Neves (PDT) fecha as sabatinas na quinta-feira (22).

As entrevistas foram previamente gravadas, mas vão ao ar sem cortes de edição.