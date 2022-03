Freixo critica festa de Castro: ‘rachadinha do camarão’

Pré-candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo (PSD) postou um vídeo em seu perfil no Instagram criticando a agitada festa de aniversário de Cláudio Castro (PL). O atual governador parou a capital fluminense na última terça-feira, 29, com um evento para mais de 1 200 pessoas no Jockey Club, zona sul do Rio, para comemorar a chegada de seus 43 anos. A balada teve shows de grandes nomes da música, como Belo, Alcione e Mumuzinho.

Freixo voltou ao local do evento na manhã desta quarta-feira. Em uma produção estilo selfie, o ex-Psol apontou os artigos de luxo que Castro fez questão de ostentar. “Uísque, camarão empanado, tudo do bom e do melhor para eles. Nesse mesmo Rio de Janeiro que tem hospital caindo aos pedaços, UPA sem médico, professores ganhando pouco e policiais com péssimas condições de trabalho”, disse.

Castro declarou que toda a festança foi bancada por uma vaquinha feita por seus secretários. Ao final do vídeo de pouco menos de cinquenta segundos, Freixo insta o governador a apresentar as notas ficais da farra. Veja:

A festa do governador contou com a presença de figuras-chave da política, como o Flávio Bolsonaro (PL), o ex-presidente do Tribunal de Justiça Cláudio de Mello Tavares e o presidente da Assembleia Legislativa André Ceciliano (PT).