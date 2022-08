Flávio grava vídeo e destaca lealdade de advogado da família

Advogado do presidente Jair Bolsonaro e responsável pela defesa de processos espinhosos envolvendo o clã presidencial, como as acusações de rachadinha contra o senador Flávio Bolsonaro e de tráfico de influência contra o quarto filho do presidente, Jair Renan, Frederick Wassef vai usar como mote de sua campanha a deputado federal a lealdade que sempre dispensou à família do ex-capitão.

Flávio Bolsonaro, que conseguiu enterrar o processo das rachadinhas em sucessivos julgamentos no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Supremo Tribunal Federal (STF) e, mais recentemente, na segunda instância, gravou um vídeo com pedido de votos para o aliado.“Meu amigo, meu advogado, Frederick Wassef, advogado do presidente, que já cansou de dar provas de lealdade, que veste a mesma camisa há muito tempo, defende os mesmos ideais”, destaca ele abraçado ao candidato. Wassef concorre a uma vaga por São Paulo e teve a ficha de filiação do PL abonada pelo próprio presidente.

Wassef engrossa a lista de aliados do entorno do mandatário que pretendem usar a proximidade com Jair Bolsonaro para tentar conquistar votos na disputa eleitoral de outubro. Entre os candidatos a deputado federal que invocam proximidade com a primeira-família estão, por exemplo, o ex-segurança do presidente Max Guilherme, o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, o ex-assessor Waldir Ferraz e o atual deputado e candidato a reeleição Hélio Lopes. Na esfera estadual, o notório Fabrício Queiroz, a quem o próprio Wassef abrigou em um imóvel em Atibaia durante investigações que alvejavam o Zero Um.