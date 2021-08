Filho mais novo de Bolsonaro participa de festa clandestina em Goiânia

Em meio à pandemia da Covid-19, Jair Renan Bolsonaro, o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro e conhecido como 04, participou no último sábado, 28, de uma festa de luxo clandestina em Goiânia. O evento, chamado “Em OFF”, contou com pelo menos mil pessoas aglomeradas, no Palácio Monte Líbano, no alto do Morro do Mendanha. O local foi interditado pela equipe de fiscalização da prefeitura e, o dono do espaço, multado.

Segundo os agentes da Agência Municipal do Meio Ambiente, a venda dos ingressos ocorreu em grupos no WhatsApp. A localização do encontro, por sua vez, só ficou conhecida pelos participantes poucas horas antes do início da balada. De acordo com a prefeitura, a festa clandestina não cumpriu as regras de combate ao novo coronavírus e teria duração de 16 horas caso os fiscais não a interrompesse, o que acabou acontecendo por volta das 23h. Nas redes sociais, Jair Renan aparece sem máscara.

Jair Renan esteve em Goiânia no mesmo dia em que o pai marcou presença na cidade. Bolsonaro era um dos convidados de um evento evangélico da Assembleia de Deus e também de uma solenidade de transferência de comando no quartel do Exército. Neste domingo, 29, Bolsonaro foi a uma motociata na cidade.

VEJA ainda não conseguiu contato com Jair Renan Bolsonaro. No Instagram, dia seguinte à festa, ele postou vídeos em um estúdio de tatuagem, mas não comentou o assunto até o fechamento desta reportagem.

O filho 04 de Bolsonaro se mudou para uma mansão, em Brasília, com a mãe, Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente, como VEJA revelou com exclusividade. Os dois moram juntos no imóvel, avaliado em 3,2 milhões de reais – e tamanho de 800 metros quadrados -, desde junho. A luxuosa residência está no Lago Sul, área nobre do Distrito Federal. Tem vista para a ponte JK – um dos principais cartões-postais da região.