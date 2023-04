Filho de Mourão é mantido em cargo de chefia do Banco do Brasil

O presidente Lula determinou aos seus auxiliares que afastassem todos os servidores — civis ou militares — que ocupassem cargos de confiança e tivessem ligações conhecidas com o governo passado. Um deles, por enquanto, está escapando do expurgo petista. Trata-se de Antonio Hamilton Rossell Mourão, filho do senador Hamilton Mourão (PL-RS), vice-presidente de Jair Bolsonaro.

Funcionário concursado do Banco do Brasil há mais de 20 anos, ele responde pela gerência executiva do setor de agronegócios da instituição. Durante o governo Bolsonaro, também ocupou os postos de gerente do departamento de marketing e de assessor especial da presidência.

A manutenção do filho de Mourão na diretoria da estatal ocorre ao mesmo tempo em que a cúpula recém-empossada do banco promove mudanças em alguns postos estratégicos. Nesta segunda-feira, 24, a instituição anunciou a nomeação de Mariana Pires Dias para o cargo de diretora de Gestão da Cultura e de Pessoas, Neudson Peres de Freitas para o comando da diretoria de Operações, Rafael Machado Giovanella para a de Controles Internos e Thiago Affonso Borsari para a de Estratégia e Organização.