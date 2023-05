Fabrício Queiroz e o seu novo negócio, agora no ramo de saladas

Derrotado nas eleições do ano passado, o PM reformado Fabrício Queiroz passou a dedicar parte de seu tempo no Rio de Janeiro ajudando sua mulher, Marcia Oliveira de Aguiar, a divulgar o novo negócio do casal: um restaurante de saladas. Queiroz utiliza suas redes sociais para promover o trabalho de Márcia e também turbinar o perfil do restaurante no Instagram.

A página do “Saladas no Pote” possui 400 seguidores e segue com a seguinte descrição: “Se nada mudar, mude você. Por Márcia Queiroz”. Segundo informações disponíveis na plataforma, o perfil foi criado em abril deste ano.

“Hoje, tive meu marido como cliente número 1 na nossa ilha”, escreveu Márcia em uma das publicações, na qual aparece ao lado do militar.

Os dois foram investigados – e até presos – durante as investigações do caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O processo, porém, foi arquivado. Márcia também atuou como assessora do Zero Um na Alerj entre 2007 e 2017.

Amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, livre de acusações, Queiroz tentou a carreira política, mas não foi bem-sucedido. Disputou uma vaga de deputado estadual no Rio de Janeiroo Rio e obteve apenas 6.700 votos.