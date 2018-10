Reportagem de VEJA desta semana revela detalhes da investigação do atentando contra o candidato a presidente Jair Bolsonaro. O inquérito de 567 páginas de depoimentos, laudos e informações reconstitui os passos do garçom Adélio Bispo de Oliveira do momento em que ele teria tomado a decisão de tirar a vida do deputado do PSL até o instante em que o atacou.

Nesse material, há uma ameaça enviada por mensagem a Bolsonaro poucos dias antes do episódio que marcou a história do Brasil, textos endereçados ao ex-presidente Lula e à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e um depoimento inédito de Adélio, em que ele explica por que queria matar o presidenciável.