Exame de Mourão dá negativo para Covid-19

O teste do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, apresentou resultado negativo para o novo coronavírus. Mourão e sua esposa, Paula, fizeram os exames ontem, sábado 17, depois que um funcionário, com quem o vice teve contato na última semana, foi diagnosticado com a doença. A informação foi confirmada pela assessoria da Vice-Presidência da República.

Tanto Mourão quanto a esposa permanecerão em isolamento no Palácio do Juburu, enquanto aguardam a contraprova do exame, que deve ficar pronto na terça-feira, 19. Em nota, a assessoria informou que Mourão deverá retomar as atividades na quarta-feira, de acordo com o resultado da contraprova.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro divulgou, depois de uma longa novela, que envolveu até a Justiça, os resultados de seus testes (que deram negativo) para a doença. Outras figuras da alta cúpula do governo federal já testaram positivo para o vírus. Foi o caso do ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Augusto Heleno; do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque; e do chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Fábio Wajngarten.