Ex-vice de Trump, Mike Pence desiste de campanha presidencial

Quase cinco meses depois de ter anunciado sua candidatura para a Presidência dos Estados Unidos, o ex-vice-presidente Mike Pence disse em um evento neste sábado, 28, que não vai continuar na corrida pelo cargo nas eleições de 2024. Pence, que foi vice no governo de Donald Trump (2017-2021) e se tornou rival do então aliado após a invasão do Capitólio em janeiro de 2021, concorria à indicação do Partido Republicano ao pleito, assim como outros 15 candidatos, incluindo Trump.

O comunicado foi feito na conferência de doadores da Coalizão Republicana Judaica, em Las Vegas. “Ao povo americano, eu digo: esta não é a minha hora”, disse aos participantes do evento.

A campanha de Pence não se sustentou por um conjunto de fatores, como baixa adesão dos eleitores republicanos, número suficiente de doadores contrários a Trump e índices baixos nas pesquisas.

Segundo dados divulgados pela agência de notícias Reuters, a candidatura de Pence tinha uma dívida de US$ 620 mil dólares no último dia 15, mas apenas US$ 1,2 milhão em caixa.

A proposta da sua candidatura era de promover o conservadorismo social e fiscal tradicional, corte de despesas dos benefícios sociais e suporte militar maior para a conflito na Ucrânia. / Com informações da Reuters

