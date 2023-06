Antigo vice de Trump, Mike Pence entra na corrida de 2024 pela Casa Branca

O ex-vice-presidente Mike Pence oficializou sua candidatura para Presidência dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 5, tornando-se um dos principais desafiantes do seu antigo chefe, Donald Trump.

Espera-se que Pence anuncie formalmente sua campanha em um comício na cidade de Des Moines, em Iowa, na quarta-feira, 7. Nesta semana, o ex-governador Chris Christie e o governador Doug Burgum, de Dakota do Norte, também devem entrar na corrida pela Casa Branca, todos do Partido Republicano de Trump, contribuindo para o campo de batalha interno já lotado.

Pence está planejando uma campanha ampla em Iowa, o primeiro estado a votar nas primárias (eleições de republicano contra republicano) e um lugar onde sua postura conservadora – ele é linha dura em questões como o aborto – podem atrair eleitores evangélicos.

Trump mudou muito a cara do partido desde que tornou-se presidente, em 2016, e ao longo do caminho redefiniu o que significa ser “conservador” nos Estados Unidos. Pence aposta que restam vestígios suficientes do antigo Partido Republicano, especialmente em Iowa, para que sua plataforma ganhe apelo amplo.

Por enquanto, todas as pesquisas de opinião indicam que a intenção de voto em Pence está na casa de um dígito, dezenas de pontos percentuais atrás do ex-presidente estrela.

Será um equilíbrio complicado para o antigo apoiador e defensor de Trump – seu companheiro de chapa em 2016. Ele foi o defensor mais leal do líder republicano durante o mandato que compartilharam, e agora terá que conciliar o passado amistoso com críticas ao adversário, o que pode alienar tanto o eleitorado trumpista quanto os republicanos tradicionais.

A dupla se afastou quando Trump começou uma campanha de pressão sobre seu vice, em 2020, para impedir a certificação da vitória do presidente Joe Biden nas eleições daquele ano. Em 6 de janeiro de 2021, Pence se recusou a usar seu papel cerimonial, de supervisor do processo feito no Congresso, para gerar dúvida sobre os resultados do pleito.

Naquele dia, uma multidão trumpista atacou o Capitólio, sede do Congresso americano. Alguns dos apoiadores de Trump gritaram hinos como: “Enforquem Mike Pence!” Desde então, a separação entre os dois tornou-se definitiva.