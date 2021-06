Ex-secretário de Saúde do Amazonas depõe nesta terça à CPI da Pandemia

O ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo presta depoimento à CPI da Pandemia nesta terça-feira, 15. O estado enfrentou um colapso sanitário no início de 2021 por falta de leitos e de oxigênio nos hospitais que recebiam pacientes com Covid-19. Além disso, a Polícia Federal apura desvio de dinheiro do combate à pandemia, a partir de suposta organização criminosa no estado.

Campêlo deixou o cargo de secretário no último dia 7, após ser preso pela Polícia Federal, no dia 2, na Operação Sangria, que investiga se funcionários da Secretaria de Saúde do estado firmaram contratos fraudulentos em favor de um grupo de empresários na construção de um hospital de campanha. O governador amazonense, Wilson Lima (PSC), também foi alvo da ação. Campêlo deixou a cadeia cinco dias após a operação, ao fim do prazo do mandado de prisão temporária.

Os requerimentos que pediram a convocação do ex-secretário foram apresentados pelos senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que acredita que o depoente terá que esclarecer “todas as circunstâncias relativas ao colapso da saúde na capital amazonense no início do ano, especialmente com relação à falta de oxigênio e à atuação dos gestores públicos para a resolução da crise”. A CPI também já aprovou a quebra de sigilos telefônico e telemático de Marcellus Campêlo.