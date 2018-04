O Instituto Datafolha divulgou pesquisas que apontam os índices de intenção de voto para a disputa presidencial e para as eleições do Governo de São Paulo deste ano no último sábado (14) e nesta segunda-feira (16). De acordo com as pesquisas, mesmo preso, o ex-presidente Lula continua sendo o pré-candidato com índices mais altos de intenção de voto – chega a 31%. Em segundo lugar, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 15% de intenção de votos, seguido de Marina Silva (Rede) com 10%.

No “Estúdio VEJA”, Silvio Navarro e Lillian Witte Fibe comentam quais serão as consequências da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva na corrida eleitoral, além dos cenários que poderão se formar caso o petista não seja candidato à presidência neste ano. Acompanhe no Podcast de VEJA: