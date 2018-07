Estão vendendo o patrimônio público a ‘preço de banana’, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso pela Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo referente a um apartamento tríplex no Guarujá, afirmou nesta terça-feira que vai ser candidato à Presidência da República nas eleições 2018 para “recuperar a soberania do povo brasileiro”.

Em nota publicada no site oficial do petista, Lula diz que parte do patrimônio brasileiro está sendo “vendida de forma irresponsável” e que o governo está consolidando o suposto complexo que a elite nacional tem em relação aos Estados Unidos.

“É muito triste que parte do patrimônio público, construído com muito sacrifício pelo povo brasileiro a partir da metade do século XX, esteja sendo vendida de forma irresponsável, a preço de banana, para encobrir a ilegitimidade de um golpista, para abrir mão de qualquer soberania que um país precisa ter e consolidar o complexo de vira-lata que a elite brasileira sempre teve em relação aos EUA”, diz a nota.

A mensagem é uma das que passaram a circular nas redes nesta terça-feira, sob a hashtag #recadodolula. No Twitter, foi acrescido de afirmações como a de que “nenhum país será grande se não pensar grande” e a de que Temer “vende o país em liquidação, sem se importar com o amanhã.”