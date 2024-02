‘Estamos com ele’, diz Tarcísio em manifestação pró-Bolsonaro em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reforçou o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste domingo, 25. “Eu confio muito no Bolsonaro e a gente está aqui para dizer: ‘estamos com ele'”, afirmou. A declaração foi dada à repórter de VEJA Laísa Dall’Agnol.

Segundo Tarcísio, o ato em defesa de Jair Bolsonaro que ocorre hoje na Avenida Paulista, coração da capital, a partir das 15h, é uma oportunidade de mostrar “o nosso apreço pelo Estado Democrático de Direito”. Sobre as acusações contra o ex-presidente, investigado pela Polícia Federal por envolvimento com os atentados de 8 de janeiro de 2023, o governador disse acreditar que “tudo isso vai ficar esclarecido, vai ficar no passado”.

Questionado se vai concorrer à Presidência, Tarcísio disse que não está “pensando nisso”. “Eu estou pensando em São Paulo. Nossos projetos são projetos que vão deixar legado, são projetos de longo prazo. Eu vi esses projetos nascendo, sendo estruturados, se desenvolvendo. E o nosso trabalho é fazer o melhor por São Paulo”, afirmou. O governador ainda disse que estará com o ex-presidente ou com quem ele apontar para disputar as eleições em 2026. “Se não for ele [Bolsonaro] mesmo, quem ele decidir”.

Concentração na Paulista

O ato de apoio a Bolsonaro tem presença massiva de políticos que apoiam o ex-presidente. Entre os aliados bolsonaristas que participam da manifestação estão, além de Tarcísio de Freitas, os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL); os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Bia Kicis (PL-DF) e Marco Feliciano (PL-SP); e os senadores Marcos Pontes (PL-SP) e Rogério Marinho (PL-RN).

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), também está presente no evento.