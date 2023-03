Escândalo das joias de Bolsonaro repercute na imprensa internacional

O caso envolvendo o governo de Jair Bolsonaro de trazer ilegalmente para o Brasil joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais foi pauta na imprensa internacional. O jornal americano The Washington Post repercutiu o caso em uma matéria com o título “Bolsonaro nega atos ilegais com joias apreendidas”.

“Os investigadores agora vão avaliar se Bolsonaro estava tentando entrar no Brasil com as joias escondidas para não pagar impostos ou para evitar que elas fossem para o acervo público da Presidência da República. Se as joias fossem levadas para a coleção pública, ele não poderia levá-las consigo quando deixasse o cargo”, diz um trecho da reportagem, replicada também pelo jornal francês Le Figaro.

O site da emissora Bloomberg afirmou que a disputa pelas “joias misteriosas”, ganhas de presente do governo da Arábia Saudita, “assombra” Bolsonaro e deve trazer outra dor de cabeça ao ex-presidente quando ele retornar dos Estados Unidos. A reportagem também foi replicada pelo jornal canadense Financial Post.

O Al Jazeera classificou o caso como um escândalo e repercutiu a notícia de que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pediu que a Polícia Federal investigue o ocorrido. Já o Clarín, jornal de maior circulação da Argentina, destacou que o líder de extrema-direita mobilizou os ministérios da Economia e Relações Exteriores em tentativas frustradas de recuperar as joias.