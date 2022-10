ES: Casagrande e Manato empatam no limite da margem de erro

13 out 2022, 17h22

Por Diogo Magri 13 out 2022, 17h22

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) está empatado no limite da margem de erro de três pontos para mais ou para menos com o deputado federal Carlos Manato (PL), segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 13, pelo instituto Real Time Big Data. Casagrande tem 48% dos votos totais, enquanto Manato tem 42%. Segundo o levantamento, são 6% de brancos e nulos e 4% de indecisos.

Nos votos válidos, Casagrande tem 53% contra 47% de Manato.

Essa é a primeira pesquisa do Real Time Big Data sobre o segundo turno capixaba. Na véspera do primeiro turno, o instituto deu 46% para o governador e 26% para o deputado. A projeção ficou próxima das urnas, onde o apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva somou 47%, enquanto o candidato de Jair Bolsonaro chegou a 38,5%.

O instituto ouviu 1.000 eleitores entre 11 e 12 de outubro e cadastrou a pesquisa no TSE com o número ES-05269/2022.

