Endividada, Rosane Collor espera ser indenizada há 18 anos

Rosane Collor tenta há 18 anos receber seus direitos após a separação do marido, o ex-presidente Fernando Collor. Em 2017, o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa à ex-primeira-dama num processo em que ela e o ex-marido divergem sobre a divisão do patrimônio após a separação.

A defesa reivindica a posse de dois imóveis avaliados em 3 milhões de reais. Collor nunca se prontificou a acertar as contas com a ex-mulher. Ela vive em Maceió, em uma casa que está em nome do ex-marido, e sobrevive com a ajuda de familiares.

Rosane se diz endividada. O nome da ex-primeira-dama já foi inscrito na Dívida Ativa da União por débitos que ultrapassam os 500 mil reais. No período em que Collor exercia o cargo de senador, a ex-primeira recebia 25% do salário dele como pensão, o equivalente a 9 mil reais. O mandato do congressista, no entanto, terminou em janeiro e Rosane teve sua fonte de renda suspensa.

O ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, 25, por corrupção e lavagem de dinheiro. A pena ainda será anunciada.