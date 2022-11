Em serviço, policiais civis do Rio participam de ato antidemocrático

Entre as manifestações antidemocráticas que acontecem pelo país nesta quarta-feira, 2, um fato ocorrido no Centro do Rio de Janeiro chama especial atenção. Enquanto um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) protestava contra a eleição de Lula no último domingo e pedia a intervenção militar nesta tarde na Avenida Presidente Vargas, próximo ao prédio do Comando Militar do Leste, um grupo de policiais em serviço se fez presente. Não para coibir qualquer confusão que por ventura pudesse ocorrer, mas para declarar seu apoio explícito ao movimento que contesta a legitimidade do pleito – reconhecida em todas as instâncias superiores do país e por líderes de inúmeros países.

Em um vídeo obtido por VEJA, um carro da Polícia Civil do Rio, com a numeração 67-2107, aparece passando pelo meio do protesto com uma grande bandeira do Brasil sendo carregada por um policial – num claro movimento favorável ao ato. Neste momento, bolsonaristas aplaudem a participação dos policiais e gritam frases como “prende o Lula” e “esse é o Brasil que eu quero”.

No pronunciamento de apenas dois minutos que Bolsonaro fez ontem, após dois dias de silêncio, ele não parabenizou o presidente eleito, atacou a esquerda e deixou no ar mensagens dúbias, sem criticar ou pedir o fim, por exemplo, dos bloqueios que apoiadores fazem em alguns estados.

Assista o vídeo: