Em São Paulo, Lula prega contra abstenção de voto e convoca povo às urnas

Candidato à presidência pelo PT (Partido dos Trabalhadores), Luiz Inácio Lula da Silva pregou contra a abstenção do voto e convocou o povo às urnas durante um comício realizado no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo, neste sábado, 24. O petista afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, se apoia na estratégia de amedrontar a população para que não vote no dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições 2022. Com isso, Lula reforça sua campanha anti-abstenção de voto para tentar conquistar a presidência sem a necessidade de um segundo turno.

“Deixa eu fazer apelo para vocês. Tudo o que o nosso principal adversário quer é que o povo não compareça para votar. O problema de a gente não votar é que, se a gente não votar, perde a autoridade moral de cobrar. Houve uma abstenção muito grande na última eleição. A gente não pode ter 20% de abstenção e 10% de voto nulo”, pediu o político. O ex-presidente também declarou que o Brasil conquistará sua segunda independência ao se livrar de Bolsonaro e alertou para as artimanhas usadas por rivais para prejudicá-lo. “O nível da campanha vai baixar, então vocês precisam ficar espertos. Primeiro, no zap, não acreditem nas mentiras que vocês vão receber”, avisou o candidato.