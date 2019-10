Em live, Eduardo Bolsonaro ataca Joice e defende pai

Em live realizada ontem (19) nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu seu pai, o presidente Jair, atacou a colega deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), e voltou a argumentar sobre as investigações acerca de laranjas em seu partido. Isso em sequência à crise pela qual passa o PSL e também à notícia de que a sigla estuda suspendê-lo e levá-lo ao comitê de ética da agremiação.

No vídeo, Eduardo cita o pedido do presidente Jair Bolsonaro para que um apoiador “esquecesse” o PSL, desatrelando seu nome ao do “queimado” Bivar – Luciano Bivar, presidente da sigla. Ele ainda fala de ações do deputado federal Delegado Waldir (PSL-GO), outro membro do grupo rival à ala bolsonarista, e de atitudes que teriam sido tomadas por seu pai para realizar uma auditoria na legenda, em função da crise do laranjal.

O filho do presidente entrou diretamente na briga interna quando deputados ligados a ele tentaram tirar Waldir da liderança do partido, e substituí-lo por Eduardo. Tentativa que não vingou. Em meio à crise, sua possível indicação à embaixada do Brasil em Washington teria sido suspensa.

Ressaltam-se alguns trechos da transmissão ao vivo. Em defesa do pai: “O Bolsonaro ficou 30 anos naquele meio promíscuo. Pelo amor de Deus, cuidado com essas pegadinhas. As pessoas estão com mania de achar que são mais inteligentes que o presidente. O Bolsonaro é um craque. Bolsonaro elegeu 50 pessoas que eram desconhecidas da população. Se elegeu sem gastar R$ 1 milhão (o custo declarado da campanha presidencial foi de R$ 2,5 milhões). Ficou 30 anos no meio da sacanagem sem se envolver em escândalo (…) está fazendo um projeto pro Brasil e o partido dele dentro da Câmara tá indo contra o presidente, porra”.

Sobre a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que na quinta-feira 17 foi destituída da liderança do governo no Congresso: “Ela disse no Facebook que ‘está deixando a liderança’. Deixando nada, ela foi demitida. Foi cortada a cabeça (…) Ela vai dizer que está leve, mas se tem uma coisa que ela não está é leve”.