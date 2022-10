Em empate numérico, bolsonaristas travam a disputa mais apertada do país

A semana final da campanha eleitoral começou com um empate numérico entre os candidatos ao governo do Mato Grosso do Sul, segundo divulgado nesta segunda-feira, 24, pelo instituto Real Time Big Data. Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB) têm 46% das intenções de voto, com 4% de brancos e nulos e 4% de indecisos. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

O novo levantamento mostra que Riedel cresceu acima da margem de erro em comparação com a última pesquisa do instituto, divulgada em 17 de outubro. Naquela data, Contar somava 50%, enquanto o tucano tinha 38%.

Ambos os candidatos disputam o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Riedel, que também é o nome apoiado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), é o candidato oficial da chapa bolsonarista no estado, que elegeu a ex-ministra Tereza Cristina (PP) ao Senado. No entanto, Bolsonaro pediu votos a Contar no último debate que frequentou antes do primeiro turno, transmitido pela TV Globo.

O apoio teve efeito: Capitão Contar terminou à frente nas urnas, com 26,7%, enquanto Riedel teve 25,2%. Atrás deles, André Puccinelli (MDB) fez 17,2%, Rose Modesto (União Brasil) chegou a 12,4%, Gisele (PT) teve 9,4% e Marquinhos Trad teve 8,7%. Na última pesquisa divulgada pelo Real Time antes do primeiro turno, em 27 de setembro, Puccinelli liderava com 22%, seguido por Trad (19%), Riedel (17%), Rose (16%) e Contar (12%).

O Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores entre 22 e 23 de outubro, e cadastrou a pesquisa no TSE com o número MS-01621/2022.

