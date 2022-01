Em aceno a jovens evangélicos, Moro fará live com influencer Yago Martins

Depois da decisão de elaborar uma carta com propostas ao eleitor evangélico e se declarar alinhado com o segmento em temas caros a eles, como a rejeição da ampliação das hipóteses de aborto e da descriminalização do uso de drogas, o pré-candidato do Podemos à Presidência da República, Sergio Moro, pretende fazer um novo aceno a esse eleitorado. Ele vai participar, no início de fevereiro, de uma live com o influencer evangélico Yago Martins, pastor batista e professor de Economia.

Nos últimos dias, Yago publicou mensagens críticas a neopentecostais que deram espaço, por exemplo, ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (Republicanos-SP), que usou o púlpito da Igreja Lagoinha, em Orlando (EUA), para discursar, e a seguidores bolsonaristas contrários à vacina contra a Covid-19. Popular entre jovens e apelidado de “Felipe Neto evangélico” na campanha morista, Martins é responsável pelo podcast Dois Dedos de Teologia, onde responde a dúvidas de seguidores sobre religião e espiritualidade.

A nove meses das eleições presidenciais, Sergio Moro aparece com somente 7% das intenções de voto entre os eleitores evangélicos, segundo a mais recente pesquisa Ipec. O ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados entre o seguimento, com 34% e 33%, também conforme o levantamento.