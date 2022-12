Elon Musk diz que Twitter pode ter favorecido esquerda no Brasil

O bilionário Elon Musk, o novo dono do Twitter, publicou mensagem neste sábado dizendo ser “possível” que o pessoal de sua empesa de mídia social tenha dado preferência a candidatos de esquerda durante a eleição do Brasil neste ano. Ele não apresentou provas de sua afirmativa.

Musk publicou a seguinte mensagem: “Tenho visto muitos tuítes preocupantes sobre as recentes eleições no Brasil. Se esses tuítes forem precisos, é possível que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidatos de esquerda”.

O ex-presidente Lula, do PT, que governou o Brasil de 2003 a 2010, venceu as eleições com mais de 60 milhões de votos nas últimas eleições, que o credenciaram para o terceiro mandato. O candidato derrotado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), teve 58 milhões de votos e não conseguiu se reeleger.

Elon Musk, que é também dono da montadora de carros elétricos Tesla, completou sua compra do Twitter em 27 de outubro, poucos dias antes do segundo turno da eleição presidencial no Brasil. Musk é admirado pela direita brasileira, por defender mais liberdade em postagens de redes sociais.

No início deste ano, Bolsonaro recebeu Musk em uma reunião em São Paulo. O presidente Bolsonaro disse que a aquisição do Twitter pelo bilionário americano representava “um sopro de esperança”. O presidente também chamou Musk de “lenda da liberdade”.