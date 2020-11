Eleições em SP: Boulos apresenta primeiros sintomas da Covid19

O candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), que anunciou ontem estar com Covid19, apresentou hoje os primeiros sintomas da doença. Segundo sua assessoria de imprensa, Boulos teve febre, dor no corpo e leve dificuldade respiratória. O candidato chegou a receber uma visita médica por conta dos sintomas, mas o infectologista Esper Kallas informou que Boulos segue em bom estado de saúde. Com o diagnóstico de Covid19, Boulos não pôde participar do debate ontem que seria promovido pela Rede Globo, considerado um dos mais importantes da campanha por conta da audiência. O debate acabou sendo cancelado.

Boulos está atrás de Bruno Covas (PSDB) nas pesquisas de intenção de voto dos principais institutos de pesquisa do país. Mas a diferença que chegou a ser de 20 pontos entre os dois candidatos, caiu para 8 pontos de acordo com as últimas pesquisas publicadas até o fim da semana. Na noite deste sábado, novos números devem ser divulgados. De acordo com o Google, Boulos está dominando as buscas na ferramenta e 73% das pesquisas feitas nas últimas 24 horas foram feitas com o nome do candidato Boulos e 27% com o nome de Covas.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Nas redes sociais, Boulos também acabou dominando as conversas por conta do diagnóstico de Covid. Dois tópicos entraram em destaque #irresponsavel e #boulosgenocida, por conta da campanha nas ruas que promoveu alguns aglomerações pontos da cidade. As referências das hashtags são, no entanto, àquelas usadas contra Bolsonaro que durante a pandemia também promoveu aglomerações em diversas cidades.

Isolado, Boulos está hoje promovendo uma série de lives com famosos nas redes sociais e Bruno Covas está fazendo corpo a corpo pela cidade. O segundo turno das eleições acontece amanhã, 29.