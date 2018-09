Privatizações

José Maria Eymael é contra a privatização de empresas consideradas estratégicas, como as do setores financeiro e de energia

Programas sociais

Defende que o programa Bolsa Família seja mantido, mas com uma “porta de saída”, para que seus beneficiários gradualmente deixem de receber os valores conforme se estabeleçam de outras formas.

Previdência Social

É a favor de uma reforma da Previdência, como forma de combater o déficit no sistema de aposentadorias.

Reforma Trabalhista

É a favor da proposta aprovada em 2017 pelo Congresso Nacional.

Segurança Pública

Pretende reformular o sistema penitenciário, para adotar uma nova política de ressocialização dos condenados, e integrar as políticas de segurança nas esferas nacional, estadual e municipal.

Teto dos gastos públicos

É contra, por entender que engessa os gastos do governo com saúde e educação.

Política econômica

Quer promover uma reforma tributária, com a simplificação na cobrança e o “respeito à capacidade contributiva” do cidadão. Pretende estimular o desenvolvimento através do incentivo à determinadas áreas, em especial construção civil e agronegócio