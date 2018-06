Eleições 2018: o que os candidatos propõem em política econômica

Álvaro Dias (Podemos)

Propõe redução de impostos sobre consumo e aumento nas taxas cobradas sobre a renda de ativos financeiros. Argumenta que mais consumo acelerará o crescimento da economia e, consequentemente, arrecadação

Ciro Gomes (PDT)

Defende a tributação sobre dividendos e lucros dos acionistas, o aumento do imposto sobre heranças de 8 para 24% e corte de 15% nas isenções tributárias, com exceção da Zona Franca de Manaus.

Flávio Rocha (PRB)

Com as privatizações que defende, espera arrecadar entre 600 e 700 bilhões de reais, dinheiro que seria usado para reduzir a dívida pública

Geraldo Alckmin (PSDB)

Promete zerar o déficit primário até 2020, atraindo capital externo, reduzindo isenções tributárias e aumentando os impostos sobre as faixas mais ricas da população

Guilherme Boulos (PSOL)

Propõe aumentar o imposto de renda nas faixas mais ricas da população e revogar isenções que considera indevidas, aumentando a arrecadação em valor superior ao do déficit nas contas públicas’

Henrique Meirelles (MDB)

Diz que a “solução óbvia” é reduzir os gastos públicos, em especial os custos de pessoal e da Previdência Social. Pretende incentivar a atividade econômica com a redução dos impostos sobre consumo.

Jair Bolsonaro (PSL)

“Guru” do candidato em economia, Paulo Guedes é a favor da manutenção do tripé macroeconômico (com regime de meta fiscal e de inflação, com câmbio flutuante) e defende a necessidade de uma simplificação tributária rumo a um imposto único federal.

João Amoêdo (Novo)

Defende o fim de desonerações para alguns setores da economia, além da simplificação dos tributos, “principalmente sobre o consumo”.

Manuela D’Ávila (PCdoB)

Defende mais “justiça tributária”, com a redução da carga tributária que afeta os mais pobres e o aumento de impostos que atingem os mais ricos, como as taxas sobre herança.

Marina Silva (Rede)

Diz que é “demagogia” dizer que vai reduzir a carga de impostos, mas promete combater o impacto sobre os mais pobres e promover uma divisão mais descentralizada dos recursos em benefício dos estados.