O candidato do PSD, líder nas intenções de votos desde o começo do pleito, será eleito governador do Paraná com 54% no primeiro turno, segundo pesquisa de boca de urna do Instituto Ibope.

Cida Borghetti, do PP, teve 18% e João Arruda do MDB, 12%. Também disputavam o petista Doutor Rosinha e Professor Piva, do PSOL.

O filho do apresentador do SBT começou a vida política aos 21 anos como deputado estadual pelo Paraná. Apesar de ter conseguido a maior coligação na eleição com o apoio de oito partidos (Podemos, PSC, PR, PV, PRB, PHS, PPS e Avante), ficou com o segundo maior tempo de televisão.

O Ibope ouviu 2600 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-05229/2018.