O governador alagoano, Renan Filho (MDB), foi reeleito no primeiro turno com 77% dos votos. Com 81% das urnas apuradas, a margem obtida pelo emedebista é suficiente para evitar uma nova votação no dia 28 deste mês.

O segundo colocado na disputa é Josan Leite (PSL), com 10%. Completam a relação os candidatos Pinto de Lula (PROS), com 7%; e Basile (PSOL), com 4%. Brancos e nulos somam 23%. A abstenção foi de 22,8%.

Filho do senador Renan Calheiros, reeleito neste pleito, o atual governador despontou como o favorito a ganhar no primeiro turno depois que o senador Fernando Collor de Mello (PTC) desistiu de disputar o cargo.

Renan Filho também contou com uma ampla coligação de partidos para se manter no cargo por mais quatro anos. Sua aliança contempla siglas à esquerda, como o PT e o PDT, mas também abarca legendas de direita, como o PRTB, ao qual está filiado o general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL).