Eleição em Belo Horizonte: Alexandre Kalil mantém ampla vantagem

O candidato à reeleição Alexandre Kalil tem 59,5% das intenções de voto para a prefeitura de Belo Horizonte segundo novo levantamento do Paraná Pesquisas. O prefeito e candidato do PSD está bem à frente dos 8% do vice-líder da corrida eleitoral, João Vitor Xavier, do Cidadania. Áurea Carolina (PSOL) tem 4,6% das intenções, Bruno Engler (PRTB), 3,9%, e Nilmário Miranda (PT) tem 2,5%.

Kalil também lidera na sondagem espontânea, com 34,8% das intenções de voto. Neste cenário, 45,4% dos eleitores não sabem em quem votar e outros 11,6% disseram “ninguém”. João Vitor Xavier marcou 2,4%.

O instituto também perguntou ao eleitor o grau de satisfação com a administração municipal. Para 61,1% dos entrevistados, a avaliação é positiva: 17,1% a consideram ótima e 44% boa. Já 13,2% avaliaram negativamente a gestão de Kalil, sendo 5,6% como ruim e 7,6% como péssima.

A pesquisa ouviu 802 eleitores da capital mineira entre os dias 20 e 23 de outubro e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.