Eduardo lança curso de R$ 400 que ensina a adquirir armas de fogo

Filho Zero Três do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lançou recentemente um curso para ensinar pessoas a obter armas de fogo com mais facilidade no Brasil. O parlamentar batizou o treinamento como “O Guia Definitivo para Posse de Arma” e criou uma plataforma específica para hospedar essas aulas, disponíveis somente mediante o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 397.

Na companhia de Marcos Pollon, advogado, fundador do movimento Proarmas e pré-candidato a deputado federal pelo PL, Eduardo explica a diferença entre vários tipos de armamento, faz demonstrações práticas usando sua própria pistola e dá dicas de como contornar as dificuldades da burocracia no processo de aquisição da licença para se tornar um atirador.

“Estarei junto com Pollon, falando, tirando, dúvidas e explicando para você como é que vai funcionar esse passo a passo, seja para você que deseja ter uma arma para ser atirador, colecionador ou caçador, como também para aqueles que pretendem ter uma arma dentro de sua casa ou no trabalho para defesa pessoal e da família”, disse Eduardo no vídeo introdutório do curso.

Logo no início do treinamento, o deputado e Pollon se dedicam a explicar diferenças entre alguns tipos de armas e também dão orientações sobre as maneiras corretas de manuseá-las. Eduardo usa a própria pistola – uma SigSauer, modelo P 320, compact – para fazer a apresentação aos alunos. “Ela é um pouquinho menor, então eu consigo escondê-la melhor quando eu faço meu porte velado: jogo minha camisa por cima dela, fica mais difícil de outra pessoa ver. Você provavelmente já cruzou com muita gente que tem uma arma na cintura e não se deu conta disso”, explicou o parlamentar.

Logo em seguida, o advogado recomenda quais são as melhores opções de armas para que as pessoas tenham dentro de suas casas. “Primeiro uma pistola, que é mais simples. Ou, se você não tiver muito tempo para treinar, vai para um revólver. A próxima é uma espingarda, calibre 12. Fixados esses pontos sobre qual arma você vai escolher, a gente tem que saber como você adquire e quais são os sistemas”, afirmou Pollon.

Eduardo e Pollon reservam boa parte do vídeo para também ensinar as pessoas que se inscreveram no curso sobre os sistemas de controle de armamentos no país, feitos pelo Exército e pela Polícia Federal. Eles indicam ainda até as maneiras corretas de preenchimento de alguns documentos no processo de aquisição de armas.

Até o momento, o treinamento “O Guia Definitivo para Posse de Arma” contém apenas uma aula disponível na plataforma criada por Eduardo. No próximo módulo do curso, o parlamentar e Pollon prometem esmiuçar mais as questões burocráticas para a regularização do novo atirador. “Agradecer a vocês que se interessaram por esse curso. Parabéns. Você está ciente de que você é a primeira pessoa a dar combate, principalmente se a sua casa é invadida e sua família é posta em perigo”, disse Eduardo na gravação. “Se você vai ganhar ou não, a gente não sabe, mas o pior, com certeza, é você perder todos os seus entes queridos e pensar que poderia ter uma arma de fogo, ter dado um tiro para o alto que seja, e ter conseguido livrar seus entes queridos da morte”, concluiu.

Na despedida da primeira aula, Pollon aproveitou para provocar a esquerda. “Você tomou a decisão mais importante da sua vida. Você, a partir de agora, decidiu não ser mais vítima. Você compreende que a decisão de defender a sua vida e da sua família e do seu patrimônio compete exclusivamente a você. E não vai ser um esquerdista vagabundo que vai dizer o que você pode ou não fazer em relação a sua vida. É a sua vida, a vida de sua família e o seu patrimônio”, pregou.

